قانوني | اتحاد شاغلي غرب الجولف: السور أقيم بإشراف جهاز القاهرة الجديدة

أكد المهندس الطاهر عبد الحميد أمين صندوق اتحاد الشاغلين بمنطقة غرب الجولف إن جميع الشاغلين يعلمون حقيقة قانونية السور قبل أن يصدر وزير الإسكان عام 2012 قرارا بإزالته.





واضاف عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن سور منطقة غرب الجولف أقيم تحت إشراف جهاز القاهرة الجديدة وبصورة قانونية.





وتابع أمين صندوق اتحاد الشاغلين بمنطقة غرب الجولف أن الوزارة محددة مدة للبناء وهناك مصلحة من ملاك الأراضي.





وكشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن إحدى مخالفات البناء الواقعة فى منطقة غرب الجولف التابعة للتجمع الخامس.