بدون مقدم أو فوائد.. حول عربيتك البنزين إلى غاز بالتقسيط

أعلنت نيفين جامع

والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تحويل 38400 سيارة، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية (شركتى كارجاس وغازتك).