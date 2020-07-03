AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 15 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:02 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

شنت الاجهزة الامنية حملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 216 قضيه بإجمالى مضبوطات 15005 عبوة سجائر .


يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 308 قضايا تلاعب فى أسعار وحجب السجائر

٣٦٤ ألف علبة.. الداخلية ضبط 620 قضية تلاعب فى أسعار وحجب السجائر.. صور

مافيا السجائر وراء شائعات زيادة الأسعار.. كيف واجهت الداخلية محاولات تخزينها وتهريبها

620 قضية.. ضبط 364 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء.. فيديو

ضبط 21 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط 17 ألف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء

ترشيحاتنا

خالد عبد العزيز يوجه الأهلي والزمالك لمخاطبة الـ CAF بخطة جديدة لمباريات أبطال أفريقيا

صحبتي وحبيبتي.. شيري عادل تهنئ زوجة أحمد زاهر بعيد ميلادها

غزة: اعتقال خلية تجسس إسرائيلية خلال قيامها بأنشطة مشبوهة

النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2017

حالة غريبة.. الشمس تأكل وجه شابة وتتسبب في تورم عينيها

أتمناها.. سيد عبد الحفيظ يكشف عن رأيه في إمكانية مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

أول ظهور لأنجلينا جولي منذ أزمة وباء كورونا.. صور

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين