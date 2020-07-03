محافظ البحر الأحمر: 5 رحلات سياحية ستصل بعد غد

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن بعد غدًا السبت ستستقبل المحافظة 5 رحلات سياحية، موضحًا أن هناك أكثر من جنسية ستأتى إلى البحر الأحمر.
وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن أول طائرة كانت يوم 1-7 الساعة السابعة صباحًا و اليوم تم استقبال سياح.
وأوضح أنه لم يتوقع أن تأتى رحلات يوم 1-7 ولكن جاءت رحلتين و بعد غدًا سيكون هناك 5 رحلات.
ولفت إلى أن السياح الموجودين فى المحافظة موجودين فى أكثر من فندق، وأن الأنشطة البحرية الموجودة داخل الفنادق تعمل.
وأشار إلى أن جميع الفنادق بها أطباء للتعامل مع أى حالة تشعر بأى أمراض.