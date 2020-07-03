محافظ البحر الأحمر: 5 رحلات سياحية ستصل بعد غد

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن بعد غدًا السبت ستستقبل المحافظة 5 رحلات سياحية ، موضحًا أن هناك أكثر من جنسية ستأتى إلى البحر الأحمر.





وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن أول طائرة كانت يوم 1-7 الساعة السابعة صباحًا و اليوم تم استقبال سياح.





وأوضح أنه لم يتوقع أن تأتى رحلات يوم 1-7 ولكن جاءت رحلتين و بعد غدًا سيكون هناك 5 رحلات.





ولفت إلى أن السياح الموجودين فى المحافظة موجودين فى أكثر من فندق، وأن الأنشطة البحرية الموجودة داخل الفنادق تعمل.



