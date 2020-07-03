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حوادث

حبس صاحب مخزن لحيازته 3 أطنان مواد غذائية مجهولة فى باب الشعرية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:02 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس، صاحب مخزن مواد غذائية، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل  على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة تمكّنت من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل  على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (1 طن سكر- 250 كيلو أرز- 300 كيلو زيت طعام- 200 كيلو مكرونة-  900 عبوة عصير) جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما الجرائم التى تتعلق بالسلع الغذائية ومكافحة جرائم الغش التجارى وحيازة السلع والمواد مجهولة المصدر ، ومكافحة جرائم حجب السلع بقصد رفع أسعارها.
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