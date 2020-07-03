حبس صاحب مخزن لحيازته 3 أطنان مواد غذائية مجهولة فى باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس، صاحب مخزن مواد غذائية، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وكانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة تمكّنت من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المخزن على (1 طن سكر- 250 كيلو أرز- 300 كيلو زيت طعام- 200 كيلو مكرونة- 900 عبوة عصير) جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.