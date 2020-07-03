حبس مسئول مخزن لحيازته 6 أطنان سلع و10 آلاف عبوة خل وصلصة ومربي مجهولة

قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس مسئول عن مخزن مواد غذائية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.







وكانت قد تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من وكانت قد تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من

ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (3 طن ملح، 1 طن مكرونة- 1 طن شاى- 900 كيلو أرز- 5640 زجاجة "عصير، خل، مياه"- 4824 عبوة "مربى، صلصة") جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



