حبس مسئول مخزن لحيازته 6 أطنان سلع و10 آلاف عبوة خل وصلصة ومربي مجهولة

قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس مسئول عن مخزن مواد غذائية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكانت قد تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.