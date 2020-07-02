المشرف على فريق بني سويف للجنة الخماسية: عودة دوري المظاليم يرفع الظلم عن اللاعبين

أشاد المهندس محمد الواضح، المشرف علي الفريق بنادي بني سويف وصاحب صدارة مجموعة الصعيد، بقرارات اللجنة الخماسية بعودة الدورى الممتاز 7 اغسطس.





وأشار الواضح إلى أنه يقدم رساله الى الجنه الخماسية بااتحاد الكره ،ويخص بالذكر الكابتن محمد فضل والكابتن احمد عبدالله بصفتهما لاعبين سابقين و من المفترض انهما يكونا اكثر الناس تفهمًا لما سيقول.





بدأ حديثه بأن اللجنة الخماسية حسمت بالفعل موقف الدورى الممتاز بالاستئناف للموسم الحالى ، وأن هذا قرار صائب لصالح منظومه الكره فى مصر من الناحيه الفنيه و التسويقيه و لحفظ حقوق اللاعبين ، و لكن يتبقى حاليا حسم مواقف مسابقات الدرجات الادنى فى خلال الايام القادمه.









وأضاف أن اللجنه حاليا تدرس اكثر من مقترح وسيكون الاتجاه للمقترح الذى سيتضرر منه اقل عدد من الانديه و الخروج باقل التكاليف ، ولكن هل فكرت اللجنة بمصلحه لاعبي الاقسام الثانيه و الثالثه و الرابعه ، هل فكرت بأن هذه القرارات ستكون لصالح اللاعبين و الحفاظ على حقوقهم المالية المهضومه و الارتقاء بمستوياتهم الفنيه .













وأكد الواضح أنه يجيب عليهم ان يتذكروا بانهم مسئولون عن اتحاد كرة قدم وليسوا مسئولي رابطه انديه ، لذلك وجب عليهم اداره شؤون هذا الملف لما فيه الصالح لكافه عناصر اللعبه والتى من ضمن هذه العناصر اذ لم يكن اهمها هم اللاعبون.





وأكد "الواضح " أنه لا يمكن التعامل دائما مع اللاعبين على انهم الحلقه الاضعف بالمنظومه و انهم اخر ما ينظر اليهم .









ومن هذا المنطلق فانه يرى بأن اتخاذ اي قرار سوى استكمال الموسم بالشروط التى بدأ بها سيكون ظلما للاعبين .









ولفت إلى ان الغاء الموسم و تصعيد الاوائل او لعب دوره رباعيه لتحديد البطل او استكمال الموسم بدون هبوط للدرجات الادنى هى حلول معناها انتهاء الموسم بهبوط ٨٠٪؜ من انديه الدرجات الادنى وان جميع اللاعبين حقوقهم الماليه المتبقيه لهذا الموسم عند الانديه قد ذهبت بلا رجعه وان هؤلاء اللاعبين جالسين فى منازلهم بدون مصدر دخل لمده قد تصل من ٨ الى ١٠ شهور و هذا يعد ظلما شديدا ، بالاضافه الى انخفاض مستوى جميع اللاعبين بدنيا و فنيا لبعدهم عن الملاعب كل هذه المده مما سيشكل صعوبه كبيره فى ايجاد عروض جيده للموسم الجديد تضمن لهم عائد مجدى يعوضهم عن خسائر هذا الموسم .









وأردف الواضح أن استكمال الموسم الحالى بجميع درجاته هو الحل الامثل للمنظومه الكرويه بجميع عناصره دون النظر للمصالح الشخصيه، فمثلما وجدت نية لاستكمال الدورى الممتاز يجب استكمال جميع الدرجات حتى ينال كل فرد فى المنظومه حقه على اكمل وجه ، ولاسيما ان المتبقى فى جميع الدرجات لن يزيد عن ٥ اسابيع وامكانيه استكماله سهله جدًا مقارنه بالدورى الممتاز و خاصه فى ظل الدعم المالى الضخم المقدم من الفيفا لاستكمال النشاط هذا الموسم.







