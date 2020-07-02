المشرف على فريق بني سويف للجنة الخماسية: عودة دوري المظاليم يرفع الظلم عن اللاعبين

أشاد المهندس محمد الواضح، المشرف علي الفريق بنادي بني سويف وصاحب صدارة مجموعة الصعيد، بقرارات اللجنة الخماسية بعودة الدورى الممتاز 7 اغسطس.
وأشار الواضح إلى أنه يقدم رساله الى الجنه الخماسية بااتحاد الكره ،ويخص بالذكر الكابتن محمد فضل والكابتن احمد عبدالله بصفتهما لاعبين سابقين و من المفترض انهما يكونا اكثر الناس تفهمًا لما سيقول.
بدأ حديثه بأن اللجنة الخماسية حسمت بالفعل موقف الدورى الممتاز بالاستئناف للموسم الحالى ، وأن هذا قرار صائب لصالح منظومه الكره فى مصر من الناحيه الفنيه و التسويقيه و لحفظ حقوق اللاعبين ، و لكن يتبقى حاليا حسم مواقف مسابقات الدرجات الادنى فى خلال الايام القادمه.
وأضاف أن اللجنه حاليا تدرس اكثر من مقترح وسيكون الاتجاه للمقترح الذى سيتضرر منه اقل عدد من الانديه و الخروج باقل التكاليف ، ولكن هل فكرت اللجنة بمصلحه لاعبي الاقسام الثانيه و الثالثه و الرابعه ، هل فكرت بأن هذه القرارات ستكون لصالح اللاعبين و الحفاظ على حقوقهم المالية المهضومه و الارتقاء بمستوياتهم الفنيه .
وأكد الواضح أنه يجيب عليهم ان يتذكروا بانهم مسئولون عن اتحاد كرة قدم وليسوا مسئولي رابطه انديه ، لذلك وجب عليهم اداره شؤون هذا الملف لما فيه الصالح لكافه عناصر اللعبه والتى من ضمن هذه العناصر اذ لم يكن اهمها هم اللاعبون.
وأكد "الواضح " أنه لا يمكن التعامل دائما مع اللاعبين على انهم الحلقه الاضعف بالمنظومه و انهم اخر ما ينظر اليهم .
ومن هذا المنطلق فانه يرى بأن اتخاذ اي قرار سوى استكمال الموسم بالشروط التى بدأ بها سيكون ظلما للاعبين .
ولفت إلى ان الغاء الموسم و تصعيد الاوائل او لعب دوره رباعيه لتحديد البطل او استكمال الموسم بدون هبوط للدرجات الادنى هى حلول معناها انتهاء الموسم بهبوط ٨٠٪ من انديه الدرجات الادنى وان جميع اللاعبين حقوقهم الماليه المتبقيه لهذا الموسم عند الانديه قد ذهبت بلا رجعه وان هؤلاء اللاعبين جالسين فى منازلهم بدون مصدر دخل لمده قد تصل من ٨ الى ١٠ شهور و هذا يعد ظلما شديدا ، بالاضافه الى انخفاض مستوى جميع اللاعبين بدنيا و فنيا لبعدهم عن الملاعب كل هذه المده مما سيشكل صعوبه كبيره فى ايجاد عروض جيده للموسم الجديد تضمن لهم عائد مجدى يعوضهم عن خسائر هذا الموسم .
وأردف الواضح أن استكمال الموسم الحالى بجميع درجاته هو الحل الامثل للمنظومه الكرويه بجميع عناصره دون النظر للمصالح الشخصيه، فمثلما وجدت نية لاستكمال الدورى الممتاز يجب استكمال جميع الدرجات حتى ينال كل فرد فى المنظومه حقه على اكمل وجه ، ولاسيما ان المتبقى فى جميع الدرجات لن يزيد عن ٥ اسابيع وامكانيه استكماله سهله جدًا مقارنه بالدورى الممتاز و خاصه فى ظل الدعم المالى الضخم المقدم من الفيفا لاستكمال النشاط هذا الموسم.
واختتم: بالأمس كنتم لاعبين سابقين و تعلمون جيدًا مراره الظلم و اليوم ها انتم صناع قرار و بيدكم رفع الظلم عن الالاف من اللاعبين و افراد المنظومه الكرويه بمصر و اعطاء كل ذى حق حقه .