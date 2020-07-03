أهالى مدينة الصفوة بأسوان يشكون من انقطاع مياه الشرب منذ 25 يوما

استغاث المواطن وائل حفظي عبدالقادر ، من أهالى مدينة الصفوة التابعة لمركز كوم امبو بأسوان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الانقطاع المستمر لمياه الشرب .





وقال فى رسالته : نشكو من انقطاع مياه الشرب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر من منتصف الليل منذ 25 يوم وقدمنا أكثر من شكوى على الرقم الخاص بشركة المياه ولكن بلا جدوى .





للتواصل مع القارىء من خلال الرقم 01551467142





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



