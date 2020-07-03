البنوك تستأنف العمل وتستقبل عملاءها بعد غد الأحد





أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣١ ديسمبر، فقد تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ علي ان يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.