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اقتصاد

البنوك تستأنف العمل وتستقبل عملاءها بعد غد الأحد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تستأنف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري عملها بعد غد الأحد المقبل الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٠ عقب انتهاء عطلة الاحتفال بصورة 30 يونيو وكذا أجازة بعض البنوك خلال تقفيل ميزانية العام المالي المنتهي ٣٠ يونيو.

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كان البنك المركزى قررت تعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في ٣٠ يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق ١ ، ٢ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد 5 يوليو ٢٠٢٠.

وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بان يكون يوم الخميس المقبل الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ إجازة رسمية مدفوعة الاجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو.

أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣١ ديسمبر، فقد تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ علي ان يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.
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