حبس مسئول مصنع حلوى لحيازته 3 أطنان مواد مجهولة بالقطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس، مسئول مصنع حلوى جافة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الحلوى الجافة وإعادة تعبئتها مُستخدمًا علامة تجارية غير مُسجلة بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وكانت قد تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع حلوى جافة بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الحلوى الجافة وإعادة تعبئتها مُستخدمًا علامة تجارية غير مُسجلة بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المصنع على (2,671 طن حلوى جافة "مختلفة الأنواع"- 300 كيلو عسل جلوكوز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أدوات ومعدات التصنيع).



