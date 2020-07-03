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حوادث

حبس مسئول مصنع حلوى لحيازته 3 أطنان مواد مجهولة بالقطامية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس، مسئول مصنع حلوى جافة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الحلوى الجافة وإعادة تعبئتها مُستخدمًا علامة تجارية غير مُسجلة بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق  أرباح غير مشروعة.

وكانت قد تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع حلوى جافة بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الحلوى الجافة وإعادة تعبئتها مُستخدمًا علامة تجارية غير مُسجلة بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق  أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (2,671 طن حلوى جافة "مختلفة الأنواع"- 300 كيلو عسل جلوكوز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أدوات ومعدات التصنيع).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما الجرائم التى تتعلق بالسلع الغذائية ومكافحة جرائم الغش التجارى وحيازة السلع والمواد مجهولة المصدر ، ومكافحة جرائم حجب السلع بقصد رفع أسعارها.
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