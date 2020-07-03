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بين الناس

سكان شارع مصطفى النحاس بالقاهرة يشكون من انتشار المياه

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن اشرف منصور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود تدفق كبير للمياه بآخر شارع مصطفى النحاس بالقاهرة بجوار برج بسملة قطعة 46 بلوك 42.

ويقول فى رسالته : مياه الصرف الصحى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى، فضلا عن تسربها أسفل المنازل وينتج عنها تآكل الأساسات.

التواصل مع القارئ 01001223065 _ 01011555904

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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