سكان شارع مصطفى النحاس بالقاهرة يشكون من انتشار المياه

شكا المواطن اشرف منصور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود تدفق كبير للمياه بآخر شارع مصطفى النحاس بالقاهرة بجوار برج بسملة قطعة 46 بلوك 42.





ويقول فى رسالته : مياه الصرف الصحى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى، فضلا عن تسربها أسفل المنازل وينتج عنها تآكل الأساسات.





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