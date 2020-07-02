أحمد أشرف يعقد أولى جلسات تصوير فيلم فكرة

يستعد المخرج أحمد أشرف، لتصوير فيلمه الجديد «فكرة» بعد الإستقرار علي أبطال العمل، ومن المقرر مشاركة الفيلم في عدة مهرجانات محلية و دولية.





Advanced media Production تأليف شادية الهواري، وبمشاركة: نائل علي، دومنيك، مايكل، أحمد عادل، محمد ابوعيد، احمد سعيد، تصوير معاذ، محمد محي، مدير تصوير: بشوي نصري، مونتاج: أحمد السعدني. الفيلم من إنتاج شركة





أحداثه في إطار إجتماعي، عن شاب يتعرض للتنمر و سرعان ما تتبادل الأدوار، وتحدث المفارقة. ويتعاون في الفيلم ، كع فنانين من جمهورية السودان، وتدور



