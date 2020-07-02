أحمد أشرف يعقد أولى جلسات تصوير فيلم فكرة

يستعد المخرج أحمد أشرف، لتصوير فيلمه الجديد «فكرة» بعد الإستقرار علي أبطال العمل، ومن المقرر مشاركة الفيلم في عدة مهرجانات محلية و دولية.
الفيلم من إنتاج شركة Advanced media Production تأليف شادية الهواري، وبمشاركة: نائل علي، دومنيك، مايكل، أحمد عادل، محمد ابوعيد، احمد سعيد، تصوير معاذ، محمد محي، مدير تصوير: بشوي نصري، مونتاج: أحمد السعدني.
ويتعاون في الفيلم، كع فنانين من جمهورية السودان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي، عن شاب يتعرض للتنمر و سرعان ما تتبادل الأدوار، وتحدث المفارقة.
الفيلم يناقش قضية العنصرية برؤية جديدة، وزواية لم يتطرق لها أحد من قبل، ويتخطي الفيلم توقع المشاهد، حيث تأتي النهاية غير متوقعة.