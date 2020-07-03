حبس مسئول شركة للصناعات الغذائية لحيازته 3.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس مسئول شركة للتجارة والصناعات الغذائية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازته كميات كبيرة من اللحوم "مجهولة المصدر" ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وكانت قد تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن شركة للتجارة والصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة المعادى) لحيازته كميات كبيرة من اللحوم "مجهولة المصدر" ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل الشركة على (3,500 طن "لحوم، كبدة، دهون") جميعها منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



