أراضى الدولة.. بدء تحصيل الأقساط المستحقة على المتعاقدين من واضعى اليد

بدأ تحصيل الأقساط المستحقة على المواطنين من واضعى اليد على أملاك الدولة والذين قاموا بالتعاقد مع المحافظات لتقنين أوضاعهم وعليهم أقساط مستحقة والتى تم تأجيلها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، مع بداية شهر يوليو الجارى وذلك بعد انتهاء مهلة التأجيل التى أعطتها لهم الحكومة.





وبدأت فترة تأجيل الأقساط للمتعاقدين على تقنين الأوضاع، في أبريل الماضى مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.









وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن جميع إجراءات التقنين من التسجيل على المنظومة وإجراءات التعاقد ودفع المقدمات مستمرة بكافة محافظات الجمهورية وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين الجادين الذين توافرت لهم شروط التقنين للحفاظ على أراضى وممتلكات الدولة وحقوق الشعب.



