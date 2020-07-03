أبرز أخبار التوك شو.. مستقبل وطن سيقدم مرشحين فى الانتخابات هدية للشعب.. الصحة: استخدام جميع بروتوكولات العلاج لمواجهة فيروس كورونا.. وزير الشباب: ندعم قرارات اتحاد الكرة بعودة الدوري

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
أكد أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب أن الحزب متواجد في الشارع دائما و ينافس بشرف في المعارك الإنتخابية ولم يخرج عن النص فالحزب متواجد على الساحة منذ عامين.
وأضاف رشاد خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن نتيجة العمل الجاد كانت النجاح مشيرا إلى أننا نخضع لجميع قواعد السياسة سواء من خلال النجاح أو الفشل.
أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جولة لتفقد سير العمل بالمنظومة الصحية بمحافظة بورسعيد.
وقالت إنه كان مهمًا جدا حضور اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ببور سعيد، لافتة إلى أنه نتيجة الإهتمام بتلك المنظومة كانت الوزارة قادرة على البدء فى التشغيل التجريبي لتلك المنظومات بالأقصر، تلتها والإسماعيلية وجنوب سيناء، ثم أسوان والسويس.
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة بالكامل تستفيد من بعض وهناك تواصل بين الجميع لتقديم كل ما هو جديد والوصول بالبلد لبر الأمان.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الجميع يسعى للاستفادة من كل أفكار المجتمع المدني والفئات المختلفة لزيادة الوعي والتواصل مع أبناء المصريين بالخارج.
السفير نبيل فهمي: الجنسية المصرية أفضل من الأمريكية
كشف اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، الخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران خلال الثلاثة شهور الماضية بسبب جائحة كورونا بلغت مليار جنيه شهريا، قائلا: "الخسائر وصلت في الشهر إلى مليار جنيه ولكن كان هناك دعم كبير من الدولة، ومن المتوقع زيادة الاقبال على المطارات خلال الفترة المقبلة".
وأفاد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، بأن نسبة اشغال المقاعد على الطائرات وصل لـ95% مع تطبيق تعليمات صادرة وصارمة بكل الاجراءات الاحترازية، مضيفا: "وصلنا الى 95% من نسبة اشغال الركاب للطيران منذ عودة العمل، ومن المتوقع زيادة الاقبال على المطارات خلال الفترة المقبلة".
قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن النشاط الرياضي سيعود بداية شهر أغسطس، موضحًا أن يوم 7 أغسطس هو موعد الانطلاق للدوري المصري.
وأضاف وزير الشباب والرياضة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الوزارة امتثلت لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن جائحة كورونا من الممكن أن تستمر لفترة ولذلك على الجميع التعايش معها.
علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على افتتاح قناة السويس فى زمن قياسى، كأحد المشروعات الضخمة التى تمت بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه كان مخططا لحفر قناة السويس الجديدة 3 سنوات،ولكن الرئيس عبد الفتاح أصدر قرارا بافتتاحها خلال عام واحد فقط.
قال السفير نبيل فهمى ، وزير الخارجية السابق ، إنه ولد فى نيويورك عام 51 ، نتيجة لوجود والده فى البعثة المصرية للامم المتحدة ، ورغم ذلك كان من الاقلية الذين ولدوا فى الولايات المتحدة ولكن لا يمتلكون الجنسية الامريكية .
.واضاف نبيل فهمى ، خلال حوارة المذاع على " اخبار مصر " ، مع الاعلامى ، " ايمن عدلى " ، أنه لا يرى ان الجنسية الامريكية افضل من الجنسية المصرية ، فلم يتقدم ولم يحصل عليها .
قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة إن هناك إهمالا كبيرا من المجتمع، تجاه الثقافة العامة، سواء للرجل أو المرأة.
وأشارت السفيرة ميرفت التلاوي، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة إن تقبل المصريين لأن تكون المرأه وزيرة، خلال السبع سنوات الماضية، تقدم جيدا في الثقافة المجتمعية، موضحة ضرورة الإهتمام بإظهار الكوادر التاريخية، الواعية، لبث الوعي والثقافة العامة في الشعب .
علق الناقد الفنى، طارق الشناوى، على تصريحات الفنان يوسف الشريف وشروطه لعدم قبول أى عمل فنى به ملامسات أو مشاهد ساخنة، أن يوسف الشريف ليس حالة متفردة فى هذا الشأن، كما أنها لم تكن المرة الأولى التى يعلن بها رفضه لذلك، ويقوم بتطبيق تلك المعايير على الأعمال الفنية.
وأضاف "الشناوى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، أنه لا يجوز تطبيق معايير مباشرة متعلقة بالأخلاق على الفن، حيث أن ذلك لا يعنى أن الفن ضد الأخلاق، بل أنه فى جوهره يحس على القيم النبيلة، موضحا أن الفن لا يقيم بمعيار أخلاقى صارم مثلما صرح يوسف الشريف.
قالت الفنانة نهال عنبر ، إن الست العاقلة هى اللى بوقها مش فالت بأسرار بيتها لجارتها وصاحبتها، مضيفة أن أكبر خطأ أن تقوم الزوجة بإخراج أسرار بيتها.
وتابعت نهال عنبر، من خلال تقديمها برنامج ، "راجل و 2 ستات"، المذاع على فضائية، ON E، أن هناك حياة مشتركة تجمع الزوجين وأولاد.