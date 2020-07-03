أبرز أخبار التوك شو.. مستقبل وطن سيقدم مرشحين فى الانتخابات هدية للشعب.. الصحة: استخدام جميع بروتوكولات العلاج لمواجهة فيروس كورونا.. وزير الشباب: ندعم قرارات اتحاد الكرة بعودة الدوري

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

وأضاف رشاد خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن نتيجة العمل الجاد كانت النجاح مشيرا إلى أننا نخضع لجميع قواعد السياسة سواء من خلال النجاح أو الفشل.

وقالت إنه كان مهمًا جدا حضور اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ببور سعيد، لافتة إلى أنه نتيجة الإهتمام بتلك المنظومة كانت الوزارة قادرة على

وقالت إنه كان مهمًا جدا حضور اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ببور سعيد، لافتة إلى أنه نتيجة الإهتمام بتلك المنظومة كانت الوزارة قادرة على البدء فى التشغيل التجريبي لتلك المنظومات بالأقصر، تلتها والإسماعيلية وجنوب سيناء، ثم أسوان والسويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه كان مخططا لحفر قناة السويس الجديدة 3 سنوات،ولكن الرئيس عبد الفتاح أصدر قرارا بافتتاحها خلال عام واحد فقط.

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على افتتاح قناة السويس فى زمن قياسى، كأحد المشروعات الضخمة التى تمت بعد ثورة 30 يونيو.

وأفاد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، بأن نسبة اشغال المقاعد على الطائرات وصل لـ95% مع تطبيق تعليمات صادرة وصارمة بكل الاجراءات الاحترازية، مضيفا: "وصلنا الى 95% من نسبة اشغال الركاب للطيران منذ عودة العمل، ومن المتوقع زيادة الاقبال على المطارات خلال الفترة المقبلة".

كشف اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، الخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران خلال الثلاثة شهور الماضية بسبب جائحة كورونا بلغت مليار جنيه شهريا، قائلا: "الخسائر وصلت في الشهر إلى مليار جنيه ولكن كان هناك دعم كبير من الدولة، ومن المتوقع زيادة الاقبال على المطارات خلال الفترة المقبلة".

كشف اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، الخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران خلال الثلاثة شهور الماضية بسبب جائحة كورونا بلغت مليار جنيه شهريا، قائلا: "الخسائر وصلت في الشهر إلى مليار جنيه ولكن كان هناك دعم كبير من الدولة، ومن المتوقع زيادة الاقبال على المطارات خلال الفترة المقبلة".

وأشارت السفيرة ميرفت التلاوي، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة إن تقبل المصريين لأن تكون المرأه وزيرة، خلال السبع سنوات الماضية، تقدم جيدا في الثقافة المجتمعية، موضحة ضرورة الإهتمام بإظهار الكوادر التاريخية، الواعية، لبث الوعي والثقافة العامة في الشعب .

علق الناقد الفنى، طارق الشناوى، على تصريحات الفنان يوسف الشريف وشروطه لعدم قبول أى عمل فنى به ملامسات أو مشاهد ساخنة، أن يوسف الشريف ليس حالة متفردة فى هذا الشأن، كما أنها لم تكن المرة الأولى التى يعلن بها رفضه لذلك، ويقوم بتطبيق تلك المعايير على الأعمال الفنية.