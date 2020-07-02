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أخبار البلد

"شباب الخير" تعقم المنشآت الحيوية ببركة الحاج بالمرج وتوزع علاج كورونا للحالات المصابة بالعزل المنزلى

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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واصلت" مبادرة شباب الخير " التى أطلقها الشباب بحى المرج بمحافظة القاهرة فاعليتها للأسبوع الثاني على التوالي، لتعقيم وتطهير ميادين وشوارع حي المرج ، من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت بتعقيم وتطهير منطقة بركة الحاج والعديد من المناطق الشعبية المجاورة و مكاتب الصحة و البريد ومجمع خدمات الأستاذ محمد جلال الخيري.

مؤكدين استمرار الحملة بلا توقف، للوصول إلى أكبر نطاق بالمنطقة والتى تتطلب عمل متسارع وتكثيف الأعمال الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، للحفاظ على صحة المواطنين. وناشدوا المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتزام المنازل، واتباع كافة سبل الوقاية حتى مرور الأزمة، إذ أن البعض لا يستوعب حتى اللحظة الراهنة خطورتها.

 
يذكر أن مبادرة الخير تضم مجموعة من الشباب أبرزهم الكابتن سعيد درويش عيسى ، احمد حسين القاضي ،اشرف محمد رضوان الصغير ، طارق علي حسن الجر، احمد باشا سويلم ، احمد زاهر كريم حجاج ابو حميده , رامي مجدي ابو زيد اسامه شعيب ,رضا المعزوى.
"شباب الخير" تعقم المنشآت الحيوية ببركة الحاج بالمرج وتوزع علاج كورونا للحالات المصابة بالعزل المنزلى
"شباب الخير" تعقم المنشآت الحيوية ببركة الحاج بالمرج وتوزع علاج كورونا للحالات المصابة بالعزل المنزلى
"شباب الخير" تعقم المنشآت الحيوية ببركة الحاج بالمرج وتوزع علاج كورونا للحالات المصابة بالعزل المنزلى
"شباب الخير" تعقم المنشآت الحيوية ببركة الحاج بالمرج وتوزع علاج كورونا للحالات المصابة بالعزل المنزلى
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