تحت وهم أراضي دمياط وسوهاج.. العلميين: ضياع 3 ملايين جنيه من أموال النقابة عمدا.. تفاصيل

مما ساعد في قضية الحراسة التي فرضت علي النقابة لما رأت المحكمة من واقع الاوراق وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي المخالفات المالية والإدارية النقيب المعزول .



وأكد أنه قد تحدد يوم السبت القادم جلسة الإشكال في حكم الحراسة القضائية ٤/٧/٢٠٢٠ ،وكذلك جلسة الاستئناف بتاريخ١٢/٧/٢٠٢٠ بمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين.

قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين، إن السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين أهدر ٣ ملايين ومائتان الف جنيه هباء منثورا تحت وهم اراضي العلميين بمحافظتي دمياط وسوهاج وهو قيمة ١٠٪ من قيمة سعر الأرض بالكامل .ووصل للنقابة خطابا من هيئة المجتمعات العمرانية منذ فترة حول قيام المهندس الجيولوجي محمد غريب ابوعميرة وكيل النقابة وقيامه بأعمال النقيب وتم عرض الخطاب علي المجلس والذي رفض بالإجماع بعد استيفاء الرأي المالي والقانوني في شأن ارض بدمياط والتي كان مطلوب حينها مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيها ويمثل المبلغ قيمة ١٠٪ من سعر الارض.ورأى فيه مجلس النقابة حينها أنه اقتصاديا يستحيل للنقابة سداد باقي الأرض طبقا للفترة المحددة لدفع باقي المبلغ خاصة وجود شروط جزائية من هيئة المجتمعات العمرانية في حين بلوغ وقت سداد القسط وعدم مقدرة النقابة علي الدفع يتم سحب الأرض ويضيع الجزء الذي تم دفعه وبعد دراسة الملف جيدا تم رفض العرض، إلا أن بعد استيلاء النقيب المعزول علي مقرات النقابة بالقوة في غفلة من الجهات الأمنية بالبلطجية والمثبت بمحاضر رسمية بالازبكية بتاريخ ١٦/٦/٢٠١٩ .وتعامل النقيب مع الخطاب ودفع مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنية لهيئة المجتمعات العمرانية دون أي دراسة للوضع المالي وقدرة لنقابة علي الالتزام بدفع الأقساط في موعدها.وأضاف أنه قد حدثت الكارثة بحلول موعد القسم ولم تستطع النقابة دفع المبلغ وتم ضياع المبلغ علي النقابة وكذلك ارض بسوهاج تم دفع مليون وثلاثمائة الف جنيها في نفس الوقت مما تسبب حاليا في عدم مقدرة النقابة علي سداد الأقساط وضاعت الأموال والأرض علي النقابة بسبب الإدارة الفاشلة للمليجي،