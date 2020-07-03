تجارة حلوان: امتحانات الدراسات العليا 17 يوليو.. 4 إجراءات احترازية على الطلاب اتباعها.. وجار الإعلان عن رابط الاعتذار

قال الدكتور نشأت الوكيل القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إنه تم إعلان جداول امتحانات طلاب الدراسات العليا، لجميع البرامج ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات 17 يوليو وتنتهى 25 يوليو.





وأشار إلى أن الجامعة مستعدة للامتحانات وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الدارسين من طلاب الدراسات العليا.





وأضاف أنه يجب على طلاب الدراسات العليا الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل لمنع الزحام والتجمعات.