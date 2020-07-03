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تجارة حلوان: امتحانات الدراسات العليا 17 يوليو.. 4 إجراءات احترازية على الطلاب اتباعها.. وجار الإعلان عن رابط الاعتذار

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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كريم ناصر

  • تجارة حلوان : 4 إجراءات احترازية يجب على الطلاب اتباعها خلال فترة الامتحانات
  • عميد تجارة حلوان: إعلان جداول امتحانات الدراسات العليا.. وعلى الدارسين الالتزام بالإجراءات الاحترازية
  • تجارة حلوان لطلاب الدراسات العليا: الإعلان عن رابط للاعتذار عن الامتحانات


قال الدكتور نشأت الوكيل القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إنه تم إعلان جداول امتحانات طلاب الدراسات العليا، لجميع البرامج ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات 17 يوليو وتنتهى 25 يوليو. 

وأشار إلى أن الجامعة مستعدة للامتحانات وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الدارسين من طلاب الدراسات العليا. 

وأضاف أنه يجب على طلاب الدراسات العليا الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل لمنع الزحام والتجمعات. 

وأوضح أنه يجب على المتقدمين لامتحانات الدراسات العليا الالتزام ببعض التعليمات  و هى : 

1- عدم تبادل الأدوات الشخصية  منعا لانتشار الأمراض 

2- حمل المطهرات الشخصية من الكحول 

3- الالتزام بارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان 



وأضاف نشأت أن حضور امتحان الدراسات العليا وفقا للجداول المعلنة من الكلية، وبالنسبة لمن لا يرغب  بحضور الامتحان سواء من الوافدين الموجودين خارج مصر أو المصريين غير الراغبين بحضور الامتحان ، فإنه سيتم الإعلان عن رابط للاعتذارات عن الامتحانات بنظام الاون لاين . 

وأشار إلى أنه سيتم قبول جميع الاعتذارات التى سترسل نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا . 

ونوه الى  أنه بالنسبة للطلاب المخالطين لحالات كورونا أو المصابين فيمكنهم التقدم لامتحان غير مكتمل على يحدد له ميعاد امتحان آخر بعد التماثل للشفاء. 

وطالب الدارسين بالدراسات العليا بسرعة دفع المصروفات الجامعية عن طريق خدمات الدفع الإلكترونى قبل يوم 15 يوليو وإلا سيتم توقيع غرامة مالية بـ 10%  من مجمل المبلغ. 


كما قد أعلن الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة جامعة حلوان أن امتحانات كلية التجارة بالجامعة تبدأ يوم 22 يوليو وتستمر الى يوم 18 أغسطس، ليكون الفارق بين المادة والأخرى 3 ايام على الاقل ويكون عدد أيام الامتحان 7 أيام .


وأوضح انه  غير مسموح للطلاب بتسليم اى نوع من التكليفات أيام الامتحانات لعدم انتقال العدوى ، ويجب ان يسلم بنظام إلكترونى و يحول الى «pdf »  وغير مسموح بالتسليم الورقى . 


و عن الإجراءات الاحترازية التى يجب ان يتبعها الطالب خلال فترة الامتحانات: 



1- ارتداء الكمامة إجباريا داخل الجامعة وقاعات الامتحانات 

2- لا يسمح بتداول اى نوع من الأدوات بين الطلاب لمنع انتشار العدوى 

3- يجب على كل طالب حمل زجاجة مياه خاصة به 

4- يجب على كل طالب حمل المطهر الخاص به 





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