ضعف الرؤية والتهاب الجهاز التنفسي.. أضرار غير متوقعة للبوتوكس

إلا أن البوتوكس يسبب العديد من الآثار الجانبية على الصحة، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" تعرف على أبرزها..

قشعريرة، ألم أو تورم أو كدمات في مكان الحقن، صداع الراس، احمرار، سعال، إلتهاب الحلق، التهابات الجهاز التنفسي، حمى، تدلي الجفون





كما يمكن أن يسبب رنين في أذنيك، التهابات المسالك البولية حرقان، يمكن أن يسبب البوتوكس التسمم الغذائي ، وهو شكل من أشكال شلل العضلات





ومن أخطر الآثار الجانبية للبوتوكس ، صعوبة البلع، صعوبة في التنفس، ضعف عام مشاكل في الرؤية عادةً ما تكون معظم الآثار الجانبية مؤقتة ويجب أن تتلاشى في غضون بضعة أيام.



