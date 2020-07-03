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بين الناس

أهالى قرية نجع عبدالرواف بالإسكندرية يشكون من انتشار أكوام القمامة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عمر سيد فهيم الصعيدي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة  مساكن قرية نجع عبدالرواف حى العامرية ثان محافظة الإسكندرية .

 وأشار القارئ إلى أن تجمع القمامة بهذه  الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.

وأضاف فى رسالتها  : نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ومخلفات البناء ونرجو من الحى والمسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة.

للتواصل مع القارئ 01156772146.
أقراء ايضا : 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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