أستاذ فيروسات: ننتظر إنتاج أكثر من لقاح علاجي عالميا خلال شهور

قال الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، إنه سيكون هناك أكثر من لقاح على مستوى العالم خلال شهور، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 13 لقاحا في اختبارات سريرية على مستوى العالم ويتم تجربتها على البشر.





وأوضح أنه بعد تجربة اللقاح على الحيوان وتحقيقه نسبة كبيرة من النجاح سيتم تجربته على الإنسان، ويأخد 3 مراحل.





وأضاف"على"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"،الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية،قائلًا:"اللقاحات الأربعة في مرحلة ما قبل التجارب السريرية.









وأوضح أستاذ الفيروسات، أننا مازلنا في نظام تحضير، أما في مجال الدواء تحركنا في أكثر من 140 دواءـ، وفحصنا كل الأدوية ووجدنا أن هناك 3 مواد لها تأثير عالى على فيروس كورونا.







