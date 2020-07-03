الصحف الليبية: رواد التواصل الاجتماعي يصفون المشير حفتر بحامي الأراضي العربية

ذكرت الصحف الليبية أن معركة اليوم أضحت شاملة لدولنا العربية كافة، وشمال افريقيا وليبيا خاصة، فالتكتلات الخارجية في صورة ايران وتركيا خاصة تفتك وتمزق يوما بعد يوما الأمة والهوية العربية، من قبل العدوان العثماني و التيار الإخواني المدعوم من طرف قطر.









وأوضحت الصحف الليبية، أن تركيا بدأت خطتها الجهنمية بزعمها أنها تريد "إنقاذ" سوريا والشعب السوري من الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنها سرعان ما كشفت عن نواياها الخبيثة في إبادة الشعب الكردي والسوري تحت غطاء "الدفاع عن النفس".









وأضافت الصحف الليبية، ان الديكتاتوري العثماني أردوغان، وبعد سجنه ونفيه وإعدامه لعدة معارضين وصحفيين في بلده واتباعه سياسة تكميم الأفواه، تلاحظ أنه يدعم ويمول "داعش" سرا ليضمن بذلك وصول حصته من النفط السوري.









وأشارت إلى أن أردوغان يستهدف اقتصاد سوريا الذي كان واحدا من أهم الاقتصادات في الشرق الأوسط، حيث لا تريد تركيا رؤية العرب وسوريا خاصة مزدهرة و منافسة لها، فبتدمير وابادة الشعب السوري ومواصلتها التقدم والسيطرة على الشمال السوري، يجعلها رائدة وسيدة الاقتصاد والتصدير في غرب آسيا.









وأوضحت الصحف الليبية أن أطماع الغازي التركي لم تتوقف هنا فقط، فسال لعابه وطالت يداه شمال افريقيا حيث كانت وجهته ليبيا التي مزقتها الحروب والنزاعات و الارهاب و صراعات الدول الاستعمارية، ليجد أردوغان الباب مفتوحا على مصراعيه ، حيث مهدت قطر وفرشت البساط الأحمر للسلطان المزعوم عن طريق الإخوان وعلى رأسهم خالد المشري وباشاغا وكبيرهم فايز السراج.









وقالت الصحف الليبية أنه من جهة أخرى، ومن الشرق الليبي ظهر رجل وطني صنديد محب لبلده وغيور على شعبها، المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، لافتين إلى أن هذا الرجل في ظرف أربع سنوات استطاع أن يطهر الشرق الليبي امتدادا من الحدود المصرية حتى ما بعد سرت غربا و أجدابيا جنوبا وأصبح بطلا في أعين الليبيين والعرب كافة، كما وصفه مستخدمو صفحات التواصل الاجتماعي بأنه "حامي الأراضي العربية".









وأفادت الصحف الليبية بأن المعتدي التركي يرى في القائد الليبي المشير خليفة حفتر حامي الأراضي العربية تهديدا مباشرا لمصالحه الاستعمارية، كيف لا وهو القائد الوحيد الذي أعلن عليه الحرب ووعد بدحره وبطرد قمامته ودماه المتحركة خارج طرابلس وليبيا بأكملها.









وأوضحت الصحف الليبية أن كل هذا جعل اردوغان يستنجد بمرتزقة أجانب وسوريين، يأخذهم تارة من "مستعمراته" السورية التابعة للمعارضة المجرمة كفرقة السلطان مراد وغيرها، وتارة أخرى من معسكراته التدريبية في تركيا وأشهرها "غازي عنتاب" التي تنطلق منها باستمرار طائرات محملة بالعتاد والمرتزقة باتجاه ليبيا المغدورة بقيادة رئيسها المنبطح "السراج" الذي يعتقد أن الأتراك أتوا لنصرته متناسيا كيف رمى ببلده في أيدي الطليان سنة 1912.









وأشارت إلى أنه يتعين على الدول العربية دعم القائد خليفة حفتر ووقوفها في وجه الاحتلال العثماني المتعطّش لإعادة أمجاد أجداده واستعادة الأراضي العربية وثرواتها، فالأتراك يستهدفون هويتنا وعقيدتنا ولغتنا.





وقالت الصحف الليبية إن النداء يتزايد كل يوم من أوساط مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي الذين أصبحوا يرون في القائد الليبي "حامي الأراضي العربية"، نعم هكذا وصف الشباب العربي على تويتر وفيسبوك المشير العسكري خليفة حفتر .