موجز السوشيال ميديا.. وائل رياض يسترجع ذكرياته مع بطولة كأس العالم للشباب.. أحمد حسن يقود دراجة | ورد غير متوقع من متابع

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار لعدد من النجوم والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.. جاءت كالآتي:





احمد حسن يقود دراجة | و رد غير متوقع من متابع .. شاهد

نشر أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له يقود دراجة.





راحت فين الأيام دي.. عبير صبري تعلق على ذكريات طفولتها

شارك الفنانة عبير صبري جمهورها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها مع والدها من أيام طفولتها.





نادية الجندي تحيي الذكرى الأولى لوفاة عزت أبوعوف

شاركت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور لها مع الفنان الراحل عزت أبوعوف في ذكرى وفاته الأولي.







وائل رياض يسترجع ذكرياته مع بطولة كأس العالم للشباب

استرجع وائل رياض لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ذكرياته مع بطولة كأس العالم للشباب عام 2001.