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بين الناس

محسن يناشد التموين لعودة المحذوفين من بطاقته التموينية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محسن فتحى أحمد أحمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التموين لعودة المحذوفين من بطاقة التموين الخاصة به .

ويقول فى رسالته: "أرجو منكم مناشدة المسئولين بعودة الأفراد المحذوفين من بطاقة التموين وعددهم اثنان، حيث كانوا يصرفون الخبز فقط وتم حذفهم بدون سبب وأنا موظف وفى أمسّ الحاجة خاصة فى الظروف الحالية ، لافتا إلى أنه من سكان شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس الشرقية فى القاهرة"،  مشيرا إلى أنه يحمل بطاقة تموين رقم 101004618364.  
للتواصل مع القارئ: 01005147320    
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

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