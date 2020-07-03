محسن يناشد التموين لعودة المحذوفين من بطاقته التموينية

استغاث المواطن محسن فتحى أحمد أحمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التموين لعودة المحذوفين من بطاقة التموين الخاصة به .





ويقول فى رسالته: "أرجو منكم مناشدة المسئولين بعودة الأفراد المحذوفين من بطاقة التموين وعددهم اثنان، حيث كانوا يصرفون الخبز فقط وتم حذفهم بدون سبب وأنا موظف وفى أمسّ الحاجة خاصة فى الظروف الحالية ، لافتا إلى أنه من سكان شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس الشرقية فى القاهرة"، مشيرا إلى أنه يحمل بطاقة تموين رقم 101004618364.

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