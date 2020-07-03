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بين الناس

مواطن يناشد الدولة للحصول على معاش تكافل وكرامة بأسيوط

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد الطيب أحمد صاوى ، من مركز أبنوب محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش التضامن 300 جنيه وهو مريض بالصرع وليس لديه مصدر رزق ، كما انه تقدم على الحصول على معاش تكافل وكرامة ولم يتم الموافقة عليه.

التواصل مع القارئ رقم الهاتف 011263666645
الرقم القومي 27011062501115
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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