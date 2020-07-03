2.9 مليون دولار تعويض للممثل جيفري راش في قضية تشهير.. فيديو

أذاعت فضائية يورو نيوز لقطات يظهر من خلالها قرار القضاء الأسترالي بطلب من صحيفة "ديلي تلجراف "الشعبية في سيدني دفع مبلغ قياسي للممثل جيفري راش قدره 2.9 مليون دولار أسترالي في قضية تشهير.





وتعود ملكية الصحيفة إلى مجموعة "نيوز كوربس" لروبيرت موردوخ. وكانت نشرت في العام 2017 على صفحتها الأولى مقالا ذكرت فيه أن فرقة "سيدني ثياتر كومباني" تلقت رسالة من الممثلة إيرين جين نورفيل تتهم فيها راش بملامسات غير مناسبة خلال عرض لمسرحية "كينغ لير".





ورأى القاضي مايكل ويجني، أن المقال يقود القراء إلى اعتبار الممثل "منحرفا" استنادا إلى معلومات غير مؤكدة.



