ملف طبي لكل مشارك في الصالات الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية بشمال سيناء

تستعد مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء، لعودة النشاط الرياضي في الصالات الرياضية، وذلك بعد عودة الأنشطة في مختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية.
وأشار إيهاب حسن مدير عام المديرية إلى أنه تم بحث الإجراءات والمعايير الخاصة بعودة النشاط، ومراجعة تراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية في الصالات، وكذا عرض كافة الإجراءات الاحترازية المنظمة للعمل خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا: "نعمل خلال الفترة الحالية من أجل وضع خطة لعودة النشاط الرياضي من أجل اساغلال طاقات الشباب أوقاتهم من فيروس كورونا".
وقال مدير عام الشباب، إنه تم إنشاء شركة للخدمات الرياضية لمنح تراخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، وأنه يجوز للجهة الإدارية منح تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر لاستيفاء الشروط والمعايير والمستندات لتوفيق الأوضاع، وطلب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ' بعمل ملف طبي لكل مشارك في الصالات الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية ' لتوضيح الموقف الصحي للاعبين.
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وأشار إيهاب حسن مدير عام المديرية إلى أنه تم بحث الإجراءات والمعايير الخاصة بعودة النشاط، ومراجعة تراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية في الصالات، وكذا عرض كافة الإجراءات الاحترازية المنظمة للعمل خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا: "نعمل خلال الفترة الحالية من أجل وضع خطة لعودة النشاط الرياضي من أجل اساغلال طاقات الشباب أوقاتهم من فيروس كورونا".
وقال مدير عام الشباب، إنه تم إنشاء شركة للخدمات الرياضية لمنح تراخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، وأنه يجوز للجهة الإدارية منح تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر لاستيفاء الشروط والمعايير والمستندات لتوفيق الأوضاع، وطلب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ' بعمل ملف طبي لكل مشارك في الصالات الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية ' لتوضيح الموقف الصحي للاعبين.
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