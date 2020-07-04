AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملف طبي لكل مشارك في الصالات الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية بشمال سيناء

السبت 04/يوليه/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
تستعد مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء، لعودة النشاط الرياضي في الصالات الرياضية، وذلك بعد عودة الأنشطة في مختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأشار إيهاب حسن مدير عام المديرية إلى أنه تم بحث الإجراءات والمعايير الخاصة بعودة النشاط، ومراجعة تراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية في الصالات، وكذا عرض كافة الإجراءات الاحترازية المنظمة للعمل خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا: "نعمل خلال الفترة الحالية من أجل وضع خطة لعودة النشاط الرياضي من أجل اساغلال طاقات الشباب أوقاتهم من فيروس كورونا".

وقال مدير عام الشباب، إنه تم إنشاء شركة للخدمات الرياضية لمنح تراخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، وأنه يجوز للجهة الإدارية منح تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر لاستيفاء الشروط والمعايير والمستندات لتوفيق الأوضاع، وطلب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ' بعمل ملف طبي لكل مشارك في الصالات الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية ' لتوضيح الموقف الصحي للاعبين.
اقراء ايضا:
ندوة الاستزراع البحرى توصي بالحجر الصحي للواردات الداعمة للمجال




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يعود النشاط الرياضي في مصر أم سيتم إلغاؤه.. البرلمان يجيب

استعدادا لعودة النشاط.. وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الجزيرة.. صور

ضوابط وإجراءات.. وزارة الشباب تضع قواعد عودة النشاط الرياضي فى مصر منتصف يونيو

تحذير من الشائعات.. الشباب والرياضة: ندرس الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط

وزير الرياضة: نتابع إجراءات الأندية ومراكز الشباب لاستقبال الأعضاء غدا

استئناف النشاط الرياضي.. المحافظ يتفقد جاهزية استاد الإسكندرية لاستقبال المباريات

ترشيحاتنا

غاب زملاء المهنة وحضر المحبون.. كواليس تشييع جثمان الفنان محمود جمعة ..صور

نافيا تعرضه للطعن | حمو بيكا: أنا في الساحل وزي الفل.. فيديو

طارق يحيي يكشف عن طلب مرتضى منصور من جماهير الزمالك بشأن قضية نادي القرن..فيديو

4 قرارات حاسمة من مرتضى منصور | رسالة خاصة لـ جماهير الزمالك وتطورات قضية نادي القرن

المستشفيات التعليمية تعلن حاجتها لـ 80 طبيب أسنان

فى واقعة ضحايا التحرش والاغتصاب.. النائب العام: لم نتلق أية شكاوى أو بلاغات رسمية إلا من فتاة واحدة

AdvertisementS

أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

مرتضى منصور لأحد الحاضرين باجتماع قدامى الزمالك: انت زملكاوي ولا جاسوس ..فيديو

مرتضى منصور يرد على بلاغات وشكاوى الأهلي بـ"الصفقات".. فيديو

بعد أنباء تعيينه حكمًا لمباراتهما معًا.. بكاري جاساما قاتل أحلام الأهلي والوداد

4 قرارات حاسمة من مرتضى منصور | رسالة خاصة لـ جماهير الزمالك وتطورات قضية نادي القرن

الحسم بين صلاح والخطيب.. المقاولون العرب يكشف آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

طارق يحيي يكشف عن طلب مرتضى منصور من جماهير الزمالك بشأن قضية نادي القرن..فيديو

اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

أخبار الأهلي.. النادي يتسلم ملعب السلام في النصف الثاني من يوليو.. حقيقة التفاوض مع تراوري

الزمالك يطالب المثلوثي بالانضمام فورا للفريق وعدم استكمال الدوري مع الصفاقسي

أمير مرتضى يكشف تفاصيل معسكر الزمالك المغلق استعدادا لـ استئناف الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

أسباب تعرق اليدين.. و4 نصائح لكيفية التعامل معها