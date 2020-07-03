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الإسكان: 25 ألف مواطن اشتروا كراسة شروط مشروع الإعلان الـ 13

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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أسامة علي
كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل سحب كراسات مشروع الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعى.
 

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع اكسترا نيوز أن الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعى سيكون فى 8 محافظات بالصعيد إضافة إلى محافظتى البحر الأحمر ومطروح.


وقال خطاب إن التسجيل الإلكترونى لحجز الوحدات أهم خطوة بعد شراء كراسة الشروط، حيث إن الوزارة جعلت 90 % من التقديم إلكترونيا،تجنبا لتزاحم المواطنين.


وأوضح متحدث الإسكان أن حوالى 25 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط، وسدد منهم 10 آلاف مقدم الحجز في المشروع.


وأشار  إلى أن  موعد غلق باب الحجز في المشروع الـ 13 للإسكان الاجتماعى سينتهى في 18 يوليو الجارى، وذلك بعد مده لمدة أسبوعين.
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