أهم الأخبار.. غلق مسجد الحسين.. حقيقة استقالة وزير دفاع إثيوبيا.. تطورات كورونا فى مصر

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، مجموعة من الأخبار الهامه والتي تشمل تطورات الأحداث ، وجاءت كالآتي:









للاكتفاء الذاتي.. مدير عام نقل الدم: إنشاء أول مشروع لتصنيع مشتقات البلازما

أول رد من الجامعة الأمريكية حول تورط طالب في التحرش بزميلاته واغتصاب طفلة

حقيقة استقالة وزير دفاع إثيوبيا من منصبه تضامنا مع الاحتجاجات

غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

إهانة لأمير الدويلة.. أردوغان يأمر وزير خارجية قطر بتعديل جلسته.. فيديو

الصحة: تسجيل 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و86 وفاة

فايز عريبي: مرتضى منصور أبلغ وزير الرياضة باستكمال الدوري

المقاولون العرب لـ صدى البلد: إعلان صفقة انتقال طاهر محمد إلى الأهلي خلال 3 أيام

أول تعليق من يورجن كلوب بعد الخسارة من مان سيتي برباعية



