مسئول بالجيش الليبى يكشف أسباب تراجع القوات عن دخول طرابلس

كشف العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنى بالجيش الليبى، لأول مرة عن أسباب تراجع قوات الجيش الليبى عن دخول طرابلس، قائلا: "كنا على وشك دخول طرابلس بعد انهيار الميليشيات، ولكننا التزمنا بالهدنة الدولية بشأن وقف إطلاق النار بناء على طلب من المجتمع الدولى".





أضاف المحجوب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامى خالد العوامى، أن الإخوان وتركيا استغلا الموقف الليبى بدعم الإرهاب، وجلبت أنقرة حوالى 12 ألف مسلح إلى الأراضى الليبية للسيطرة على الهلال النفطى، ولكن كان لا بد من تراجع القوات للحفاظ مقدرات الشعب الليبى حتى لا تستولى تركيا على النفط الليبى".





وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسوق أن هناك رضا أمريكيا عن المليشيات فى ليبيا لردع التدخل الروسى، ولكن فى الحقيقة أن جماعة الإخوان لا تستطيع أن تنتج إلا التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وكان هذا فى نيتها عندما دخلت طرابلس، ولكن القوات المسلحة قضت على مجموعات كبيرة منهم".





وتابع أن الإخوان تنتج الجماعات المسلحة لتهريب الوقود والبشر، وربما هناك مشروع آخر أن أردوغان الآن وتركيا والإخوان يخططون ويتورطون فى وحل كبير حاليا على الأراضى الليبية وسيكون هذا نهاية الدكتاتور أردوغان.