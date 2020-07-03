شفاء وخروج 27 متعافيا من مستشفى عزل إسنا

أعلنت مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر، برئاسة الدكتورة الهام محمد محمود مدير عام المستشفي عن شفاء وخروج 27 حالة من المصابين بفيروس كورونا كوفيد – 19 " بالمستشفى.





وقال محمود خضري مدير العزل الصحي بالمستشفى ان المستشفى قد نجحت فى شفاء وخروج 27 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى ، والتي جاءت نتائجها سلبية في نهاية المطاف.





اقرا ايضا : وفاة مشرف هيئة الإسعاف بالأقصر متأثرا بإصابته بكورونا وأوضح مدير العزل بأن من بين حالات الخروج 5 حالات كبار السن التي جاوزت أعمارهم السبعين عاما.

وكشف على ان المستشفي بذلك قد تجاوز عدد حالات التعافي والخروج النهائي الي 846 حالة ، وأكثر من 15 عملية ولادة قيصرية ، لتسجل اعلي نسب الشفاء والخروج النهائي.





ومن جانبهم قدم المتعافين بالشكر والعرفان لجنود العزل الصحي بمستشفى اسنا التخصصي علي جهودهم المبذولة في راحة المرضي وتقديم الدعم النفسي للمرضى جميعا ونشر روح التفاؤل والإيجابية.











