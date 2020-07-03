غدا.. آداب حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.
ومن جهتها، أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن إقامتها لامتحانات الفرق النهائية فى الفترة من ٤ يوليو ٢٠٢٠ الى ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ على ان تكون مدة ايام الامتحانات ٧ ايام ، بحيث تكون الفترة ما بين المادة و الأخرى يومين او ثلاثة على الأقل .
وأوضح الدكتور ماجد نجم بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات ، أنه من المقرر تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا وإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.
ونوه الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان ، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.
وأشار نجم الى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الاساتذة ، وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، و استخدام بوابات التعقيم.