رئيس سيدي سالم بكفر الشيخ عن تشميع مقهيين: كانوا مخبيين الشيشة في المنور

قالت المهندسة عايدة راضى رئيس مدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، إنه تم تشميع مقهيين لمخالفتهما الإجراءات الصحية لمدة أسبوع.





وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، إلى أن "الشيشة" ممنوعة، ولكن هناك تحايل على الأمر، مردفة: "كان فيه كافيه مخبيها في المنور".





وأوضحت رئيس مدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، أنه يتم الغلق لمدة أسبوع، ومع تكرار المخالفة يتم الغلق بشكل كامل.





يذكر أن مجلس مدينة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع قوة شرطة تمكن من غلق مقهيين بقريتى أبوغنيمة، وسد خميس، لمخالفتهما تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقديم الشيشة، كما تم مصادرة 21 شيشة، ومستلزماتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.