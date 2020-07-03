أخبار التوك شو.. وزير الشباب: ندعم قرارات الاتحاد بعودة الدوري.. الإسكان: 25 ألف مواطن اشتروا كراسة شروط الإعلان الـ 13.. تفاصيل إصابة لاعبتين شقيقتين بكورونا في الزمالك

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية:





وزير الشباب: ندعم قرارات اتحاد الكرة بعودة الدوري المصري قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن النشاط الرياضي سيعود بداية شهر أغسطس، موضحًا أن يوم 7 أغسطس هو موعد الانطلاق للدوري المصري.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الوزارة امتثلت لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن جائحة كورونا من الممكن أن تستمر لفترة ولذلك على الجميع التعايش معها.



الإسكان: 25 ألف مواطن اشتروا كراسة شروط مشروع الإعلان الـ 13 كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل سحب كراسات مشروع الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعى.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع اكسترا نيوز أن الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعى سيكون فى 8 محافظات بالصعيد إضافة إلى محافظتى البحر الأحمر ومطروح.

الأوقاف عن غلق مسجد الحسين: الحفاظ على صحة الإنسان في مقدمة الأولويات قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن تعليق العمل فى مسجد الإمام الحسين، حدث لحين وضع ضوابط وتدابير تحمى صحة المصلين والرواد.

جاء ذلك على خلفية سلبيات من الرواد والتقصير من بعض العاملين، وتابع:" الحفاظ على صحة الإنسان تأتى فى مقدمة الأولويات".



ضياء رشوان: تجربة الإخوان انتهت.. والمصريون رفضوهم باكتشاف خدعهم قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، إن المصريين رفضوا جماعة الإخوان بعد أن اكتشفوا خدعهم وكانوا يتصورون أنهم الحلم.

وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الإخوان فى عام واحد تحولوا لـ كابوس والجميع رفضهم.



تحرش بـ 50 فتاة.. هاشتاج باسم طالب الجامعة الأمريكية يتصدر تويتر قال الإعلامي شريف عامر، إن هناك اسم شاب يتصدر تريند تويتر بـ مصر وأن المغردين أكدوا أن هذا الشاب تحرش بأكثر من 50 فتاة.

وأضاف شريف عامر خلال تقديمه برنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" ، أنه لن يذكر اسمه الا ببلاغ رسمى أو بشيء قانوني.





أكد اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران إنه مثلما تأثر قطاع الطيران، بشكل كبير الفترة الماضية، فإنه سيتعافى سريعا، مع إجراءات التدريج في عودة حركة الطيران.





وأضاف مناع، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "المصري أفندي" ، المذاع على فضائية القاهرة والناس أن امس شهد حمولة 95% ، من الحمولة الطبيعة، ما كانت مفاجأة كبيرة لقطاع الطيران.





قال الكاتب والمفكر السياسى أحمد المسلمانى، إن حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج يمكن أن نطبق عليها حكومة الانشقاق.





وتابع المسلماني خلال استضافته ببرنامج "مساء دى ام سى" أن حكومة الوفاق فشلت فى إدارة المرحلة الانتقالية:"معقبا حكومة نتجت عن لقاء سياسي في المغرب وليس عن طريق انتخابات".





قالت الدكتورة نانسى الجيزى، شقيقة اللاعبتين المصابتين بفيروس كورونا بفريق السلة بنادى الزمالك، إنها أجبرت على الانتقال إلى منزل والدتها وأشقائها من أجل رعايتهم صحيا، خاصة بعدما انتقل الفيروس من والدتها التى تعانى من بعض الأمراض المزمنة.





وأضافت "نانسى الجيزى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لا تعلم كيف انتقل الفيروس إلى شقيقتيها كونهما تتبعان كافة الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة.





أكد المهندس الطاهر عبد الحميد أمين صندوق اتحاد الشاغلين بمنطقة غرب الجولف إن جميع الشاغلين يعلمون حقيقة قانونية السور قبل أن يصدر وزير الإسكان عام 2012 قرارا بإزالته.





وأضاف عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن سور منطقة غرب الجولف أقيم تحت إشراف جهاز القاهرة الجديدة وبصورة قانونية.





قال المهندس أحمد صالح، بطل صورة ربط حذاء ابنته أمام لجان الثانوية العامة، تعليقا على صورته المتداولة على مواقع التوصل الاجتماعي، إن هذا واجب على كل أب.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه فوجئ بانتشار وتداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الصورة كانت بعد انتهاء امتحانها في الثانوية العامة.





كشفت نسمة محمد ممرضة بمستشفى مشتول السوق بالشرقية، والتي أجلت زفافها لعلاج مصابي كورونا تفاصيل حالتها الصحية وحالة والدتها بعد الإصابة بكورونا.



