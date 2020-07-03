AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم سعيد: الأهلي أخفى عرض هانوفر الألماني للتعاقد معي.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:13 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
Advertisements
محمد رشاد
قال إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق ومُحلل فريق البريمو أن مسؤولي القلعة الحمراء أخفو عرض هانوفر الألماني للتعاقد معه خلال فترة بداية الألفية الجديدة.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" خلال استضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي أخفى عرض رسمي من نادي هانوفر بالدوري الألماني ولم أعلم بهذا العرض الإ بعد فترة كبيرة.

وتابع أنني من أكثر اللاعبين المصريين استقبالًا للعروض الأوروبية في هذا التوقيت.

وأردف أن مسؤولي القلعة الحمراء تقدمو بعرض بقيمة 9 مليون جنيه في 3 سنوات لكابتن الزمالك الثعلب الصغير حازم إمام وقتها للرد على إنتقالي لميت عقبة ولكنه رفض العرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي سعيد يكشف أسباب انتقاله للأهلي ورفضه الزمالك.. فيديو

إبراهيم سعيد: فايلر يتهرب من الأهلي بشياكة

إبراهيم سعيد يكشف الفارق بين جوزيه وتسوبيل

أحلم بالاحتراف في أوروبا.. نجم منتخب الشباب يكشف أسباب فشل انتقاله للأهلي

إبراهيم سعيد: إيفرتون فاوض الأهلي لضمي.. وأخطأت عندما انتقلت للدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الجهاز الفني للأهلي: مصطفى شوبير موهبة صاعدة ولم يطلب يوما زيادة تعاقده

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد

شاهد.. إسرائيل تجري أشعة مقطعية على مومياوات فرعونية

كيف تناولت الصحف الإنجليزية سقوط ليفربول برباعية أمام مان سيتي

أول تصريح لزعيم كوريا الشمالية بعد تقارير اختفائه مجددا

بإطلالة أنيقة على البحر.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

أول تعليق من يورجن كلوب بعد الخسارة من مان سيتي برباعية

قبل إجراء المسحة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا المستجد.. اقرأ التفاصيل

أخبار الأهلي.. النادي يبدأ التفاوض مع بديل سيرينو .. الإدارة ترحب بقرار عودة الدوري.. موقف الأحمر من ضم محمد إبراهيم

الأهلي يبدأ التفاوض لضم صفقة «بديل سيرينو»

أخبار الرياضة.. مان سيتي يسحق ليفربول برباعية.. وعودة الدوري المصري 7 أغسطس.. وصفقة جديدة على أعتاب الأهلي

فشل التعاقد مع نيمار وسوء النتائج.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

كيف تناولت الصحف الإنجليزية سقوط ليفربول برباعية أمام مان سيتي

هشام حنفي يعتذر عن الاستمرار بالأهلي

قبل إجراء المسحة الطبية غدا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ متابعيه

خالد عبد العزيز يوجه الأهلي والزمالك لمخاطبة الـ CAF بخطة جديدة لمباريات أبطال أفريقيا

حلمي طولان: اتحاد الكرة لم يحترمنا ومن يتعرض للضغوط ويستجيب عليه أن يرحل.. فيديو

مجدي عبد الغني: مرتب شهري لمدة عام لأسرة الكابتن علوش بعد وفاته بـ كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لأنجلينا جولي منذ أزمة وباء كورونا.. صور

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا