إبراهيم سعيد: الأهلي أخفى عرض هانوفر الألماني للتعاقد معي.. فيديو

قال إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق ومُحلل فريق البريمو أن مسؤولي القلعة الحمراء أخفو عرض هانوفر الألماني للتعاقد معه خلال فترة بداية الألفية الجديدة.





وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" خلال استضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي أخفى عرض رسمي من نادي هانوفر بالدوري الألماني ولم أعلم بهذا العرض الإ بعد فترة كبيرة.





وتابع أنني من أكثر اللاعبين المصريين استقبالًا للعروض الأوروبية في هذا التوقيت.



