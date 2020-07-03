داخل وخارج مصر.. مكافحة كورونا: جميع أمصال الفيروس ما زالت في مرحلة التجارب.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إنه منذ بدء جائحة كورونا ، وتم إجراء تجارب عديدة على أكثر من لقاح لعلاج كورونا.





وأَضافت الدكتورة جيهان العسال ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "تن" أن التجارب تتم في بدء الأمر على الحيوانات ، للتأكد من فعلية اللقاحات، قبل تجربيها على المصابين.





وأشارت "العسال" أن الأبحاث التي تتم داخل وخارج مصر على لقاحات مختلفة، مازالت في حالة التجارب ماقبل الإكلنيكية، على الحيوانات، موضحة أنه إذا تمت فعالية، أيا من تلك الأمصال، تحت التجربة، سيتم الإنتقال لتجربتها إكلينيكا على البشر.



