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داخل وخارج مصر.. مكافحة كورونا: جميع أمصال الفيروس ما زالت في مرحلة التجارب.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:09 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إنه منذ بدء جائحة كورونا، وتم إجراء تجارب عديدة على أكثر من لقاح لعلاج كورونا.

وأَضافت الدكتورة جيهان العسال، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "تن" أن التجارب تتم في بدء الأمر على الحيوانات ، للتأكد من فعلية اللقاحات، قبل تجربيها على المصابين.

وأشارت "العسال" أن الأبحاث التي تتم داخل وخارج مصر على لقاحات مختلفة، مازالت في حالة التجارب ماقبل الإكلنيكية، على الحيوانات، موضحة أنه إذا تمت فعالية، أيا من تلك الأمصال، تحت التجربة، سيتم الإنتقال لتجربتها إكلينيكا على البشر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.
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