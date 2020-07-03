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رياضة

أخبار الرياضة.. مان سيتي يسحق ليفربول برباعية.. وعودة الدوري المصري 7 أغسطس.. وصفقة جديدة على أعتاب الأهلي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:39 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في البحث عن بديل لصفقة سيرينو لاعب وسط صن داونز الجنوب أفريقي بعد تمسك إدارة ناديه بضمه.

كشف نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، عن حقيقة وصول عرض من ناد أوروبي لضم محمد محسن ليلة لاعب الفريق الأول.

خسر فريق توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
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