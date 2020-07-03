يوم الحسم.. إعلامية كويتية: الثالث من يوليو علامة فارقة في تاريخ مصر

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن يوم الثالث من يوليو علامة فارقة فى تاريخ مصر حيث شهد قرارات مصيرية ترجمت حراك ثورة يونيو إلى واقع ملموس.





وأوضحت"الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العالم كله يستذكر هذا اليوم وليست مصر فقط، فهو ملحمة تاريخية أُنقذت فيها أمة بأكملها من حكم الجماعة الإرهابية وفلول الشر التى كانت فى طريقها للضياع بعد الإعلان عن خارطة المستقبل التى توافقت عليها جميع القوى والرموز والشخصيات من مختاف شرائح الشعب المصري دون إقصاء او استبعاد والتى أعلنها الشعب بكل صدق وأمانة .





ولفتت الرشيد، أن يوم الثالث من يوليو ٢٠١٣، نقطة مضيئة فى تاريخ مصر حيث استطاع الشعب المصري أن يزيح حكم الإخوان ويتخلص من حكم المرشد لتصحح مصر مسارها وتستعيد مكانتها دوليًا وإقليميا، وأعطى الشعب المصري فيه درسًا للعالم أجمع أن الوطن غاليًا.





ووجهت الرشيد تحية إجلال وتقدير للجيش المصري الذى تصدى لمخطط الفوضى الخلاقة وتصدى للجماعات الإرهابية والذى لازال يحمى الوطن بدمه ويحارب الإرهاب بيد من حديد ويبنى باليد الأخرى، قائلة " سينتهى الإرهاب بنهاية العام الجاري وستحتفل مصر والأمة العربية بالخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها وما يدور فى فلكها".



