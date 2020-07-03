هل الملابس المستعملة آمنة في زمن كورونا؟.. الغرفة التجارية في بورسعيد ترد

قال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد، إن الملابس المستعملة تستورد في بورسعيد بالمنطقة الحرة تأتي من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث أنها تأتى عن طريق الصليب الأحمر وتباع لشركات كبيرة في أوروبا وتأتى للمستوردين هنا.

وأشار سعدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، إلى أن الملابس المستعمل تمر بمراحل في بورسعيد، طبقا لقواعد وشروط صحية، و تكون مبخرة بنسبة 100 % ومعها شهادات صحية موثقة من سفارة بلد الشحن وكذلك السفارة المصرية في بلد الشحن.