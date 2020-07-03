AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل الملابس المستعملة آمنة في زمن كورونا؟.. الغرفة التجارية في بورسعيد ترد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:53 ص
ملابس
ملابس
Advertisements
قسم التوك شو
قال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد، إن الملابس المستعملة تستورد في بورسعيد بالمنطقة الحرة تأتي من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث أنها تأتى عن طريق الصليب الأحمر وتباع لشركات كبيرة في أوروبا وتأتى للمستوردين هنا. 
 
وأشار سعدة  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، إلى أن الملابس المستعمل  تمر بمراحل في بورسعيد، طبقا لقواعد وشروط صحية، و تكون مبخرة بنسبة 100 % ومعها شهادات صحية موثقة من سفارة بلد الشحن وكذلك السفارة المصرية في بلد الشحن.
 
وأوضح سعدة ، أن فترة الشحن تتراوح ما بين 15 إلى 21 يوما، مؤكدًا أنه وبعد نزولها في بورسعيد تبقى في فترة حظر احترازى 30 يوما، وبعد ذلك يتم عرضها على الحجر الصحى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بسبب الرطوبة.. الاستشعار عن بعد: ارتفاع فى درجات الحرارة حتى يوم الإثنين

دول لم تسجل حالات إصابة بـ كورونا حتى الآن وأخرى بدون وفيات.. تعرف عليها

مسئول بالجيش الليبى يكشف أسباب تراجع القوات عن دخول طرابلس

أخبار الرياضة.. مان سيتي يسحق ليفربول برباعية.. وعودة الدوري المصري 7 أغسطس.. وصفقة جديدة على أعتاب الأهلي

الأول في العالم.. فريق مصري يبتكر علاجا يقضي على الهالوك مدمر محصول الفول البلدى.. فيديو

أب يربط لابنته حذاءها بعد خروجها من الامتحان: فوجئت باحتفاء مواقع التواصل بتصرفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد