بإطلالة أنيقة على البحر.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة من على الشاطئ باطلالة انيقة .
كتبت رانيا على الصورة: "حافظ على وجهك دائمًا نحو أشعة الشمس، وستسقط الظلال خلفك" .
نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:
ياسلام عليكي يا فنانه رايقه ربنا يحفظك ويحميك ويوفقك يارب
ايه القمر ده انا بحبك جدا وبحب تمثيلك قوي
زى القمر طبعا
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