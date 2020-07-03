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فن

بإطلالة أنيقة على البحر.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة من على الشاطئ باطلالة انيقة . 

كتبت رانيا على الصورة: "حافظ على وجهك دائمًا نحو أشعة الشمس، وستسقط الظلال خلفك" .

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى: 

ياسلام عليكي يا فنانه رايقه ربنا يحفظك ويحميك ويوفقك يارب

ايه القمر ده انا بحبك جدا وبحب تمثيلك قوي

زى القمر طبعا 

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وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.



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