بإطلالة أنيقة على البحر.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها





كتبت رانيا على الصورة: " حافظ على وجهك دائمًا نحو أشعة الشمس، وستسقط الظلال خلفك" .





نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:





ياسلام عليكي يا فنانه رايقه ربنا يحفظك ويحميك ويوفقك يارب



ايه القمر ده انا بحبك جدا وبحب تمثيلك قوي

زى القمر طبعا

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وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.







