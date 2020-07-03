أتمناها.. سيد عبد الحفيظ يكشف عن رأيه في إمكانية مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا.. فيديو





وأضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة " ام بي سي مصر " أن الأهلي يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي البطولة مشددا انها ستكون المرة الأولى التي يكون نهائي دوري ابطال افريقيا بين فريقين مصريين.









وتابع سيد عبد الحفيظ أن الأهلي لا يمانع أن يقيم في فندق واحد مع الزمالك خلال مباراتي نصف النهائي بالاضافة لامكانية السفر معا على طائرة واحد مشددا ان الزمالك فريق مصري شقيق والمنافسه شىء و العلاقات الإنسانية شيء آخر.









اما عن امكانية تعيين باكاري جاساما لـ مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نصف النهائي فأكد انه سيكون قرار غير موفق او منطقي حيث أنه قاد مباراة الاياب في ربع النهائي للفريق.





وأضاف أن الأهلي عانى كثيرا من قرارات جاساما خلال المباريات مشددا ان افريقيا لديها العديد من المدربين الجيدين القادرين على إدارة المباراة.





ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بالاضافة لمواجهة الزمالك لـ الرجاء المغربي.