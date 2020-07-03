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رياضة

أتمناها.. سيد عبد الحفيظ يكشف عن رأيه في إمكانية مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:17 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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ياسمين تيسير
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ان الفريق سيبدا خلال الفترة المقبلة في الاستعداد لمباراة نصف نهائي دوري أبطال افريقيا امام الوداد المغربي في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة " ام بي سي مصر " أن الأهلي يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي البطولة مشددا انها ستكون المرة الأولى التي يكون نهائي دوري ابطال افريقيا بين فريقين مصريين.


وتابع سيد عبد الحفيظ أن الأهلي لا يمانع أن يقيم في فندق واحد مع الزمالك خلال مباراتي نصف النهائي بالاضافة لامكانية السفر معا على طائرة واحد مشددا ان الزمالك فريق مصري شقيق والمنافسه شىء و العلاقات الإنسانية شيء آخر.

وأكمل سيد عبدالحفيظ الأهلي سيستعد جيدا لـ مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

اما عن امكانية تعيين باكاري جاساما لـ مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نصف النهائي فأكد انه سيكون قرار غير موفق او منطقي حيث أنه قاد مباراة الاياب في ربع النهائي للفريق.

وأضاف أن الأهلي عانى كثيرا من قرارات جاساما خلال المباريات مشددا ان افريقيا لديها العديد من المدربين الجيدين القادرين على إدارة المباراة.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بالاضافة لمواجهة الزمالك لـ الرجاء المغربي.
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