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ضياء رشوان: أداء الإخوان السلبي واستعلاؤهم سبب انتهاء حكمهم.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:07 ص
ضياء رشوان، نقييب
ضياء رشوان، نقييب الصحفيين
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نورهان رأفت
قال ضياء رشوان، نقييب الصحفيين ورئيس هيئة الإستعلامات إن المشهد السياسي بعد ثورة 25 يناير، كان خادعا لكثيرين من الشعب ، مما تسبب لوصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم.

وأَضاف ضياء رشوان، خلال حواره لـ برنامج "يحدث في مصر" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر أن وصول جماعة الأخوان المسلمين للحكم كان بمثابة الحلم، مما أشعر بعض المصريين بالتعاطف معهم، بعد تواجدهم لأكثر من 80 عاما على الساحة السياسية.

وأشار نقييب الصحفيين أن استفتاء التعديلات الدستورية، في مارس 2011 ، واكتساح جماعة الإخوان المسلمين، كان دليل على أن المصريين أرادوا تجربة حلم وصول الإخوان للسلطة.

وأوضح "رشوان" أن استفتاءات مارس، عقبها استكمال اكتساح الإخوان في البرلمان ، واستمرار رغبة المصريين في تكملة ذلك الحلم، الناشيء عن اللبس في المشهد السياسي.

وتابع:  أنه بمجرد وصول الأخوان للحكم ، تحول هذا الحلم إلى كابوس، وهو ليس صنيعة أحد ، بل أداء الأخوان السلبي، في الحكم وحالة الاستعلاء في علاقاتهم مع الشخصيات السياسية.
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