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أخبار العالم

غزة: اعتقال خلية تجسس إسرائيلية خلال قيامها بأنشطة مشبوهة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، اليوم الجمعة، عن اعتقال خلية مُوجّهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال قيامها بعمل تخريبي.

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن بيان أصدرته الوزارة قوله: "لأجهزة الأمنية اكتشفت تحركاتٍ مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام، ومصادرة معدّات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة".

وأضاف: "تمت مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال، ومن خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوح، أمس، بتوجيه ضربة قوية في حال أقدم أي طرف بأعمال عنف ضد أهداف إسرائيلية. 

وقال: "إذا عرف أعداؤنا الضربة التي سيتلقونها، سيتراجعون و بناء الجدار على حدود غزة سيكتمل نهاية العام"، مضيفًا: "نحن مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا، كل من يحاول تحدينا، سيتعرض لضربة ساحقة للغاية".
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