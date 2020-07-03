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رياضة

حلمي طولان: اتحاد الكرة لم يحترمنا ومن يتعرض للضغوط ويستجيب عليه أن يرحل.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:41 ص
حلمي طولان
حلمي طولان
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ياسمين تيسير
أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي أن بارتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك كان محق بالمطالبه لفترة اعداد 8 اسابيع قبل استئناف بطولة الدوري المصري اثناء جلسه مدربي الاندية مع اتحاد الكرة 

واضاف حلمي طولان في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن فترة توقف الدوري استمرت لاكثر من 4 اشهر واللاعبين غائبين عن النشاط الرياضي تماما لذلك لابد من وجود فترة اعداد جيده 


وتابع أن مدربي فرق الدوري لما وجدت موقف اتحاد الكرة صعب وافقت على فترة اعداد لمدة 6 اسابيع ولكن على الرغم من قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " بخوض مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحده فأن اتحاد الكرة قلل مدة الاعداد اسبوع 

وأكمل أن المدربين طلبوا ان تبدا فترة الاعداد اول يوليو وان تستانف المباريات في 15 اغسطس بالاضافة لـ أن تكون اول 5 ,6 مباريات على فترات متباعدة حتى لا بتعرض اللاعبين للضغط والاصابه

وتابع أن هناك بعض الفرق بدات باجراء المسحة الطبية مبكرا ثم عادت لمران قبل الفرق الاخرى بـ 10 ايام مشددا ان اول مباراة يوم 7 اغسطس امام الاهلي الذي بدا فترة اعداداه قبل فريقه بـ اسبوعين 

واختتم " اتحاد الكرة لم يحترمنا ؟ بعض اعضاء اللجنه تدربوا تحت قيادتي وطلبات المدربين خلال الاجتماع لم ينفذ منها شىء ..لو كان هناك من يتعرض للضغوط ويستجيب فليرحل !"
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