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ثقافة

اليوم.. المورد الثقافي تقدم «منح استثنائية» لدعم الفنانين والكتاب

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن المورد الثقافي عن آخر موعد للتقدّم إلى مبادرة "المنح الاستثنائية" لدعم الفنانين والكتّاب"، وذلك اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو الجاري، وتقبل الطلبات حتى الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت بيروت.

ويقدّم المورد الثقافي منحًا استثنائية لدعم وتشجيع الفنانين والكتّاب على مواصلة العمل لإنتاج مشاريع إبداعية فردية أو تشاركية "لا تقتصر على الإنتاج الرقمي"، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم ومهارات التقنيين العاملين معهم بما يخدم تطوير مشروعهم الفني. تهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على الحياة الفنية والإبداعية خلال فترة الجائحة والفترة التي تليها من خلال توفير فرص للفنانين من المنطقة العربية وحثّهم على تصوّر وتطوير مقاربات جديدة للعمل الإبداعي الفردي والجماعي، وذلك تحضيرًا لأرضيّة فنية ثقافية متجددة بعد الأزمة.

على أن يتم توجيه هذه المنح إلى الفنانين من المنطقة العربية العاملين على إنتاج مشاريع فنية وأدبية فردية أو تشاركية، وتشمل المجالات التالية: فنون الأداء والفنون البصرية والموسيقى والسينما والأدب. تصل قيمة المنحة الفردية إلى 7،000 دولار والمنحة التشاركية إلى 10،000 دولار. كما يمكن للمنحة أن تشمل برنامج تطوير مهارات الفنانين و/أو أعضاء فريقهم من الفنانين والتقنيين بمبلغ إضافي تصل قيمته إلى 1،000 دولار. تغطي المنحة فترة من 6 إلى 9 أشهر.

وتم فتح باب التقدّم يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، وسيتم إعلان النتائج يوم الخميس 30 يوليو 2020. 

ونوه المورد على الراغبين بالتقدّم، إرسال الاستمارة عبر البريد الإلكتروني مرفقة بالوثائق الداعمة المطلوبة. 
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