تعيش منعزلة في حجرة غير آدمية.. حكاية سيدة رأت زوجها يغرق أمام عينيها فأصيبت بصدمة نفسية.. صور

في منزل ريفي بسيط بقرية تله بالمنيا تعيش السيدة فادية إسماعيل مهنى 56 سنة بصحبة شقيقين أحدهما مريض نفسي والآخر يعمل شيال في أحد مطاحن الدقيق ومتزوج ومعه أولاد.





السيدة فاديه كانت انسانه طبيعيه تزوجت مرتين وفي المرة الثانية شاهدت زوجها يغرق أمام عينها بالبحر اليوسفي فأصيبت بصدمة نفسية على إثرها قررت أن تعيش في عزلة بعيدا عن الناس فعاشت داخل حجرة غير ادميه بمنزل شقيقها لرفضها الاختلاط مع زوجة شقيقها وأبنائه لمرضها النفسي وتعيش بالحجرة منذ 22 سنة منها ١١ شهرًا لم تخرج منها.

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غرفة المعيشة مبنية بالطوب الأحمر ويوجد بها حصيرة فقط والسقف من جريد النخيل وغير نظيفة.





وبعد أن تقدم احد الأهالي بشكوى لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا انتقل على الفور مسؤولي التدخل السريع الي السيدة فادية إسماعيل مهنى، ذات الخمسين عاما ووجودوها فى غرفة بحالة سيئة وغير آدمية ويظهر عليها آثار الإهمال وعدم النظافة نتيجة بقائها منعزلة في هذا المكان لمدة 11 شهرا لم تتناول خلالها سوى القليل من الطعام ولم يقم أحدا من ذويها بتقديم الرعاية لها.





أشاروا إلى أن فاديه كانت تعيش مع أخيها بصورة طبيعية فى المنزل ولكن الأخ منعها من الخروج من المنزل نظرا لاصابتها بمرض نفسي





وقام فريق التدخل السريع بتقديم الإسعافات اللازمة للحالة وإحالتها لطبيب مختص نظرا للتدهور الشديد في بنيتها الجسدية كما تم عرضها على طبيب نفسي لمتابعتها وتقديم الدعم النفسي لها.





وعندما عرض عليها الفريق إيداعها فى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى رفضت رفضا تاما كما رفضت أن تعود لمنزل الأخ أو تعيش معه فقام الفريق بتجهيز مكان صحي وآمن للحالة فى منزلها بعد استشارة الطبيب النفسي بأنه لا خطورة من بقائها بمفردها.





ويبحث الفريق توفير معاش للحالة وسقف الحجرة وتبلطها ودهانها لكي تكون آدمي.



