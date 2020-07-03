قبل إجراء المسحة الطبية غدا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ متابعيه





ونشر أبو جبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له.





وعلق: "أُخلق لنفسك أملًا ، لاتتُرك الوجع يتغلبْ عَليك وينتزع الفرحة مِنْ ملامحك‚أخلق في نفسَك القوة التي تجعلُك تواجِه كُل صعب بقلبٍ قُوي".







وكان من المقرر أن يخضع اللاعبون لمسحة الكشف عن فيروس كورونا اليوم الخميس وفقا لتأكيدات مجلس القلعة البيضاء يأتي هذا قبل أن يقرر الجهاز الطبي تأجيل الخضوع للمسحة للغد.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب بعد إجراء المسحة الثانية وفقا للاتفاق الذي تم بين مجلس الإدارة والمدير الفني الفرنسي كارتيرون

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب أداء مبارياته بالقاه

أُخلق لنفسك أملًا ، لاتتُرك الوجع يتغلبْ عَليك وينتزع الفرحة مِنْ ملامحك‚أخلق في نفسَك القوة التي تجعلُك تواجِه كُل صعب بقلبٍ قُوي👌❤️ pic.twitter.com/UHD8IQcgQF — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) July 2, 2020