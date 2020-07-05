فيديو جراف .. تعرف على الإجراءات الاحترازية لطائرات ومطارات السعودية

أعلنت السعودية الإجراءات الاحترازية عقب قرار استئناف رحلات الطيران وهي استخدام الملصقات الأرضية لحفظ مسافات التباعد، وضرورة وجود مشرفين لتنظيم الدخول ومنع التزاحم.
وإجراء فحص درجة الحرارة عند مدخل الصالات واستخدام الآشعة تحت الحمراء للتحقق من التذاكر دون تلامس، بالاضةفة إلى تجهيز غرفة عزل في مركز المراقبة الوبائية للحالات المشتبه بها.
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وإجراء فحص درجة الحرارة عند مدخل الصالات واستخدام الآشعة تحت الحمراء للتحقق من التذاكر دون تلامس، بالاضةفة إلى تجهيز غرفة عزل في مركز المراقبة الوبائية للحالات المشتبه بها.
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الطيران الكويتي: الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة لن يكون قبل أغسطس 2021
لمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يكشف تفاصيل الاجراءات الصارمة التي اتخذتها السعودية في مطاراتها.........