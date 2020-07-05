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فيديو جراف

فيديو جراف .. تعرف على الإجراءات الاحترازية لطائرات ومطارات السعودية

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:02 م
عودة الطيران السعودي
عودة الطيران السعودي
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آلاء حسن
أعلنت السعودية الإجراءات الاحترازية عقب قرار استئناف رحلات الطيران وهي استخدام الملصقات الأرضية لحفظ مسافات التباعد، وضرورة وجود مشرفين لتنظيم الدخول ومنع التزاحم.

وإجراء فحص درجة الحرارة عند مدخل الصالات واستخدام الآشعة تحت الحمراء للتحقق من التذاكر دون تلامس، بالاضةفة إلى تجهيز غرفة عزل في مركز المراقبة الوبائية للحالات المشتبه بها.


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لمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يكشف تفاصيل الاجراءات الصارمة التي اتخذتها السعودية في مطاراتها......... 
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