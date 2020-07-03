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أخبار العالم

ترامب: نشر الحرس الوطني في مينيابوليس ساهم في منع الجرائم والعنف

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن قراره بنشر الحرس الوطني في مدينة مينيابوليس على خلفية المظاهرات التي اندلعت بسبب مقتل الأمريكي ذو الأصول أفريقية، جورج فلويد، ساهم في منع الجرائم وأعمال العنف. 

وأضاف ترامب: "لو لم أستدع الحرس الوطني في مينيابوليس لكانت المدينة اختفت الآن".

وتابع: " الحكومة الليبرالية الديمقراطية لم تحسن التعامل مع أزمة مينيابوليس".

وفي وقت سابق، وافق مجلس مدينة مينيابوليس، على بدء عملية تفكيك جهاز الشرطة في المدينة واستبداله بإدارة جديدة لـ"السلام المجتمعي ومنع العنف".

ووافق المجلس على إجراء اقتراع مقترح لإقرار إنشاء غدارة جديدة لسلامة المجتمع ومنع العنف، وتفكيك جهاز الشرطة.

وأثار حادث مقتل جورج فلويد، موجة واسعة من الاحتجاجات التي اجتاحت الولايات المتحدة، ضد التمييز العنصري الذي يواجهه الأمريكيون من ذوي الأصول الأفريقية، فيما جرت احتجاجات تضامنية مشابهة في عدد من دول العالم.

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