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مرأة

بدون قاعة.. أفكار الديكور لعمل حفل الزفاف في المنزل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
في هذا الإغلاق، تحولت حفلات الزفاف الكبيرة السمينة إلى علاقات متماسكة حميمة، لا تزال هناك حاجة لتعيين الأجواء المناسبة ، حتى لو كانت تفعل ذلك بنفسك.

يعد خلق جو ساحر في المنزل أمرًا أساسيًا لحفلات الزفاف في المنزل ، خاصة إذا كانت هناك احتفالات مثل حفل هالدي أو ليلة رقص غير رسمية داخل الأسرة. على الرغم من أن المقياس أصغر ، إلا أنه لا يزال من الممكن إنشاء صور Instagrammable.

 كل ما تحتاجه هو بعض التخطيط المثير للاهتمام، لمساعدتك في جماليات الزفاف المثالية ، إليك بعض أفكار الديكور القابلة للتنفيذ والرائعة.

كل ما تحتاجه هو مجموعة ورق ملونة وطيها في مراوح. تأكد من طي أوراق كبيرة لأنها ستحسن الصور التي تم النقر عليها أمامها.

حظيت الأزهار بزهور على إنستجرام ، وجميع أماكن الزفاف تقريبًا تمتلكها لأنها تجعلها ركنًا رائعًا لالتقاط صور ذاتية. ولكن من السهل صنع واحدة ، كل ما تحتاجه هو طارة حولها وبعض الزهور المزيفة والستائر الملونة من الشيفون أو الساتان.

إذا كنت تبحث عن إعداد أكبر يمكن أن يقف لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام وهو أيضًا مرحلة زفاف في المنزل ، فإن الأنابيب البلاستيكية هي خيار موثوق. احصل على مجموعتين من الأنابيب البلاستيكية والموصل ، والتي يمكن شراؤها بسهولة عبر الإنترنت ، وبعض الستائر الرقيقة والزهور المزيفة والمصابيح
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